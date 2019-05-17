الصين تقدم مساعدات مجانية من الأرز والأسمدة لكوريا الشمالية

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تبين أن الصين قدمت مساعدات مجانية من الأرز والأسمدة لكوريا الشمالية قبل وبعد الزيارات التي قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى بكين في العام الماضي.وطبقا لإحصائية نشرتها هيئة الجمارك الصينية أمس الأحد، قدمت الصين ما قيمته 1.02 مليون دولار من الأزر، و55.03 مليون دولار من الأسمدة لكوريا الشمالية خلال الفترة من شهر مايو وحتى أكتوبر من العام الماضي.يذكر أن الصين لم تقدم مساعدات مجانية لكوريا الشمالية في عام 2017 الذي أجرت فيه بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية والصاروخية.وكان "كيم جونغ أون" قد قام بأول زيارة له إلى الصين في شهر مارس من العام الماضي، ثم قام أيضا بزيارتين أخريين في شهري مايو ويونيو من العام الماضي.