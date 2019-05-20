سيول تحذر من تضررها البالغ من الصراع التجاري بين واشنطن وبكين

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حذر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" من أن الصراع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين قد يلحق أضرارا بالغة باقتصاد كوريا الجنوبية.جاء ذلك في اجتماع طارئ مع الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية اليوم الاثنين، حيث أعرب "هونغ" عن قلقه من التقلب المتزايد في سوق الأوراق المالية وأسعار العملات الأجنبية، وأشار إلى أنه سيتم تطبيق تدابير الاستقرار اللازمة في حالة حدوث تقلبات شديدة، كما قال إن الحكومة تخطط لتقديم مبلغ 500 مليار وون كدعم قصير الأجل للشركات المصدرة. وعلى المدى الطويل، ستقوم الحكومة بتنويع أسواق صادراتها، وتسريع محادثات التجارة الحرة مع دول مثل الفلبين وماليزيا وإندونيسيا. وستسعى الحكومة الكورية أيضًا إلى تعزيز صادرات السلع الوسيطة إلى دول الاقتصادات الناشئة. وشدد الوزير "هونغ" على ضرورة أن يصدق البرلمان على الميزانية التكميلية بسرعة من أجل تقليل تداعيات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين إلى أقل مستوى ممكن، مشيرًا إلى أن الميزانية تتضمن الدعم المطلوب للقدرة التنافسية للصادرات. ويذكر أن ما يقرب من 40% من صادرات كوريا الجنوبية تذهب إلى الولايات المتحدة والصين، اللتين رفعتا مؤخرا الرسوم الجمركية ضد بعضهما البعض وسط تفاقم النزاع التجاري المستمر بينهما.