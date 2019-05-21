الأحزاب السياسية تتفق على ضرورة تطبيع أعمال البرلمان

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اتفق زعماء التكتلات البرلمانية من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزبين معارضين على ضرورة استئناف المحادثات البرلمانية المتوقفة.وعقد زعماء التكتلات البرلمانية من الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير، اجتماعًا أمس الاثنين في إحدى الحانات القريبة من مقر البرلمان، حيث ناقشوا سبل تطبيع أعمال البرلمان.ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين زعماء التكتلات البرلمانية من الأحزاب الثلاثة منذ انتخاب النائبين "لي إين يونغ" و"أوه شين هوان" كزعيمين للتكتلين البرلمانيين للحزب الحاكم وحزب الإصلاح المستقبلي، بالترتيب.وبعد الاجتماع، قال المتحدثون باسم الأحزاب الثلاثة إن قادة الأحزاب اتفقوا على العمل لضمان عدم استمرار جمود البرلمان. كما اتفقت الأحزاب على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب هو الأولوية العليا للبرلمان.كما اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى اليوم الثلاثاء لمواصلة المناقشات حول سبل تطبيع أعمال البرلمان.