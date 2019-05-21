الرئيس الكوري يشكر ولي عهد أبوظبي على المساعدة في تحرير رهينة كوري

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي، حيث عبّر له عن امتنانه للمساعدة في إطلاق سراح مواطن كوري جنوبي كان مختطفًا في ليبيا.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" إن الرئيس "مون" تحدث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" هاتفيًّا لمدة 20 دقيقة، مساء أمس الاثنين.وقالت "كو" إن الرئيس أعرب عن امتنانه لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وولي العهد، الذي يشغل أيضًا منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدوره الحاسم في إتمام عملية إطلاق سراح المواطن الكوري الجنوبي.ووصف "مون" الموقف بأنه حالة رمزية تظهر للعالم مدى قوة المشاركة "الاستراتيجية الخاصة" بين البلدين.وردًّا على ذلك، قال ولي عهد أبوظبي إنه يأمل في أن تتطور العلاقات الثنائية أكثر.