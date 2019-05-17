ترامب يقول إن كيم جونغ أون عرض إزالة موقع نووي خلال قمة هانوي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عرض إزالة موقع أو موقعين من المواقع النووية الخمسة في بلاده، وذلك خلال قمتهما في هانوي في فبراير الماضي.وأدلى "ترامب" بهذا التصريح أول من أمس الأحد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، حيث كرر عدم رغبته في خوض حرب مع إيران، وتعهد بعدم السماح لطهران بتطوير أسلحة نووية.وقال "ترامب" إنه قبل أن يغادر فيتنام قال لـ"كيم" إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي غير مستعد للتوصل إلى اتفاق بسبب رغبة "كيم" في التخلي عن موقع أو موقعين فقط. وأضاف "ترامب" أن كوريا الشمالية لديها 5 مواقع نووية، وأن عدم التخلص من المواقع الثلاثة الأخرى "ليس صفقة جيدة".وتعد هذه المرة الأولى التي يذكر فيها "ترامب" عدد المنشآت النووية في كوريا الشمالية، رغم أنه لم يوضح تفاصيلها.وفي الوقت نفسه، أعاد الرئيس الأمريكي الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء اختبارات نووية أو تجارب على صواريخ طويلة المدى، نتيجة للجهود الدبلوماسية لإدارته، وقال إن كوريا الشمالية لم تجر أي اختبارات من هذا النوع على مدار العامين الماضيين.