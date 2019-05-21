علماء كوريون يكتشفون مواد مضادة للسرطان في دوكدو

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أعلن فريق من الباحثين في معهد كوريا لتكنولوجيا وعلوم المحيطات، الذي تديره الدولة، عن اكتشاف مواد مضادة للسرطان حول جزر دوكدو في البحر الشرقي.وقال الفريق الذي يترأسه الدكتور "شين هي جيه"، والذي يجري العديد من الأبحاث حول دوكدو منذ عام 2006، إن المواد الثلاث الجديدة عُثر عليها في الميكروبات البحرية التي تعيش بالقرب من الجزر في دوكدو.وقد سميت المواد باسم "دوكدو ليبيدس إيه- سي Dokdolipids A-C"، وتظهر سمية خلوية معتدلة ضد خلايا سرطان القولون والمستقيم والرئة والكلى والبروستاتا وسرطان الثدي.وأوضح الفريق أن هذه المواد صديقة للبيئة، وتستخدم على نطاق واسع في صناعة مستحضرات التجميل والأدوية، وكذلك المواد الغذائية والمنتجات المنزلية.وقد نُشِرت نتائج البحث في عدد شهر أبريل من المجلة الطبية العالمية "مارين دراغز Marine Drugs"، بعدما استكمل المعهد طلبات الحصول على براءات اختراع محلية ودولية.ويخطط الفريق لتطبيق الاكتشاف الأخير في إنتاج منتجات ذات قيمة تجارية، مع مواصلة البحث في نحو 12 ألف نوع من الميكروبات البحرية في دوكدو، لاستكشاف المواد التي يمكن أن تساهم في علاج الأمراض.