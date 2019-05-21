الرئيس يطلب دعم الدنمارك لجهود السلام

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التقى الرئيس "مون جيه إين" مع ولي عهد الدنمارك "فريدريك"، حيث طلب دعم بلاده لجهود كوريا الجنوبية لإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقد قام ولي العهد الدنماركي بزيارة للرئيس "مون" في المكتب الرئاسي أمس الاثنين، وأبلغ الرئيس بخطته لإعادة زيارة المنطقة منزوعة السلاح في وقت لاحق من اليوم، حيث كان "فريدريك" قد زارها للمرة الأولى في عام 2012.ووفقًا للمتحدثة الرئاسية "كو مين جونغ"، أكد "مون" لولي العهد الدنماركي أنه سيلمس التغيير بنفسه في المنطقة المنزوعة السلاح، بعد سحب نقاط الحراسة وإزالة الألغام الأرضية، واستخراج رفات قتلى الحرب الكورية.وقالت "كو" إن ولي العهد الدنماركي أشاد بإنجازات سيول، وأكد دعم بلاده لمبادرة السلام الكورية الجنوبية.ووفقًا للمكتب الرئاسي، ستستمر زيارة "فريدريك" وزوجته الأميرة "ماري" إلى كوريا الجنوبية حتى يوم الغد الأربعاء، وتعد هذه هي الرحلة الأولى للزوجين منذ 7 سنوات.