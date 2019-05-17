برنامج الغذاء العالمي يقدم 982 طنا من الحبوب لكوريا الشمالية

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كشف راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم، نقلا عن تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي يوم الثلاثين من أبريل الماضي، عن أن برنامج الغذاء العالمي قد قدم 982 طنا من المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية في شهر أبريل الماضي لتوزيعها على 450 ألفا من النساء الحوامل والأطفال.وأشار التقرير إلى أن حجم المساعدات الغذائية التي تم تقديمها لكوريا الشمالية في شهر أبريل أقل بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر الأسبق، وأقل بـ22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أقل مستوى منذ بداية هذا العام.وأضاف التقرير أنه تم إعادة إنتاج البسكويت المغذي الخاص بأطفال الحضانة في شهر أبريل الماضي بعد أن كان قد توقف منذ العام الماضي بسبب النقص في الميزانية، حيث سيتم إعادة تقديمه بدءا من هذا الشهر.ومن ناحية أخرى، وافقت لجنة عقوبات كوريا الشمالية التبابمجلس الأمن الدولي أمس الأحد على الطلب الذي تقدمت به منظمة اليونيسيف لتزويد كوريا الشمالية بما قيمته 5.75 مليون دولار من المواد الإنسانية، بما فيها المياه النقية والأدوات الطبية، على أن تكون الفترة المسموح بها من يوم الحادي عشر من أبريل وحتى الحادي عشر من أكتوبر القادم.