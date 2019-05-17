واشنطن تعرب عن قلقها من نقص الغذاء في كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قلقة من حالة نقص الغذاء في كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية بشأن رغبتها في تقديم مساعدات غذائية إنسانية لبيونغ يانغ.ونقل تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم عن مسؤول في مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزارة تعلم معاناة كوريا الشمالية من النقص الغذائي، معربا عن قلق الوزارة من سلامة المواطنين ووضعهم الإنساني في كوريا الشمالية.وقال المسؤول إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الكوري "مون جيه إين"، وأعرب عن دعمه للرئيس "مون" بشأن تقديم مساعدات غذائية إنسانية لكوريا الشمالية.وأضاف أن الأزمة الغذائية الحالية في كوريا الشمالية ناجمة على تركيزها على برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بدلا من رغاية شعبها، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي لا يمنع كوريا الشمالية من استيراد الحبوب الغذائية.