الرئيس مون يقيم مأدبة غداء لكبار المسؤولين العسكريين

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من المقرر أن يقيم الرئيس "مون جيه إين" مأدبة غداء في المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء، لكبار المسؤولين في الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس مون كبار المسؤولين العسكريين الكوريين والأمريكيين إلى المكتب الرئاسي منذ تنصيبه.ومن بين المدعوين إلى المأدبة: وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو"، ورئيس هيئة الأركان المشتركة "بارك هان كي"، والقائد العام للقوات الأمريكية "روبرت أبرامز"، ونائبه الفريق "كينيث ويلزباخ".وجاء ذلك تأكيدًا على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في ضوء الظروف التي تمر بها شبه الجزيرة الكورية والتي أصبحت تتسم بقدر من عدم الاستقرار في أعقاب انهيار قمة هانوي.ومن المتوقع أن يؤكد "مون" على ضرورة قيام القوات المسلحة للبلدين بدعم الجهود الدبلوماسية التي يبذلها والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للحوار مع كوريا الشمالية، وسط الجمود في المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن.ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى، فإن هذه المأدبة تستهدف نقل كلمات التشجيع إلى الضباط والقادة.