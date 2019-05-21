توقعات بفوائد للشركات الكورية نتيجة للحظر الأمريكي لشركة هواوي

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توقع المحللون في سيول ألا تؤدي العقوبات الأمريكية على الشركة الصينية "هواوي" لتأثير فوري على شركات تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية.وأشارت شركة "كيه بي للأوراق المالية" في تقرير صادر اليوم الثلاثاء إلى أن التراجع الذي سيصيب شركة "هواوي" سيكون له تأثير ضئيل على الشركات المصنعة للرقائق في كوريا الجنوبية، لأن الشركة الصينية تمثل أقل من 5% من إيرادات شركتي "سام سونغ للإلكترونيات" و"إس كيه هاينكس".وأضاف التقرير أن خطة هواوي لأن تصبح شركة الهواتف الذكية الأولى في العالم سوف تتضرر بسبب العقوبات.كما أصدرت شركة "كوريا للاستثمار والأوراق المالية" تقريرًا مماثلًا، جاء فيه أن شركة "هواوي" ستواجه مشاكل في التصنيع، لأنها كانت تحصل على أجزاء كبيرة من الرقائق من الشركات الأمريكية، ونتيجة لذلك، فإن الشركات المنافسة لهواوي قد تستفيد، مثل شركة "سام سونغ للإلكترونيات".ووفقًا لشركات التحليل التابعة للصناعة، ظلت "سام سونغ" الشركة الأولى في العام للهواتف الذكية، بحصة تبلغ 21.7% في الربع الأول من هذا العام، وتليها "هواوي" بنسبة 17.9%.وأشار تقرير آخر إلى أن شركة "هواوي" قد تسببت في تراجع حصة الشركة الكورية في أسواق الهواتف الذكية في أوربا والبلدان الناشئة، وأضاف أن العقوبات الأخيرة ستمنح شركة "سام سونغ" فرصة لزيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية.