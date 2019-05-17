الولايات المتحدة تؤكد استمرار العقوبات ضد كوريا الشمالية

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية ستظل سارية، مشددة على التنفيذ الشامل للعقوبات من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية موقف بلاده لوكالة يونهاب أمس الثلاثاء، عندما طلب منه التعليق على انتقادات السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" للولايات المتحدة، بسبب مصادرة سفينة شحن كورية شمالية.وقال المتحدث إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف يفي بالتزاماته بتفكيك البرنامج النووي، مؤكدا على أن واشنطن ما زالت منفتحة على المفاوضات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ.ومع ذلك، أكد المتحدث مجددًا أن العقوبات الدولية ستظل سارية، وأنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء تنفيذها بدقة.وفي الوقت نفسه، رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على الموضوع، ردًّا على استفسار مكتوب وجهته إليها وكالة يونهاب الكورية.