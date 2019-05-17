سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة يطالب بسرعة إعادة السفينة المصادرة

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ندد السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب مصادرتها سفينة شحن كورية شمالية، وطالب واشنطن بإعادة السفينة إلى بلاده دون تأخير.ووجَّه السفير "كيم سونغ"، الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، هذه الدعوة أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي غير مسبوق، عُقِد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، انتقد فيه الولايات المتحدة، ووصف الاستيلاء على السفينة بأنه "عمل شنيع".وقال إن بلاده تدين "بأشد العبارات" مصادرة السفينة بوصفها نتاجًا للسياسات العدائية الأمريكية ضد بلاده.وقال المبعوث إن العقوبات الفردية وممارسة السلطة القضائية خارج حدود الولاية الوطنية لدولة ثالثة لا يمكن تبريرهما بأي حال بموجب القانون الدولي.وأشار "كيم" إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة التفكير في العواقب التي قد تترتب على مصادرة السفينة في المستقبل، مشددا على أن بيونغ يانغ "ستراقب عن كثب كل تحركات الولايات المتحدة".وكانت وزارة العدل الأمريكية قد صرحت في الخامس من مايو أنها صادرت السفينة "وايز أونست"، وهي سفينة يشتبه في انتهاكها للقانون المحلي الأمريكي والعقوبات الدولية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات الأمريكية إحدى السفن الكورية الشمالية مباشرة.