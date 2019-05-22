آبيه يدعو سيول إلى استجابة مناسبة بشأن قضايا العمل القسري

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قالت وكالات الأنباء اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" دعا سيول إلى إبداء استجابة مناسبة للقضايا الثنائية المعلقة، بما في ذلك قضية العمل القسري في زمن الحرب في اليابان.وأفادت الأنباء بأن "آبيه" تقدم بالطلب في أثناء استقباله لسفير سيول الجديد في اليابان "نام كوان بيو" أمس الثلاثاء، في مقر إقامته الرسمي في طوكيو.وقالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن "آبيه" كرر دعوة وزارة الخارجية اليابانية السابقة بتشكيل لجنة تحكيم لمناقشة أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بإلزام الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري.كما ذكرت الوكالة أن "آبيه" و"نام" أكدا من جديد موقف البلدين بشأن التعاون في قضايا كوريا الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع "نام" مع كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدا سوغا"، الذي أعرب عن طلب طوكيو بحل قضايا العمل القسري في أقرب وقت، مؤكدًا أن على سيول أن تقبل بتشكيل لجنة للتحكيم.كما أعرب "سوغا" عن توقعاته بقيام "نام" بتحسين العلاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية التعاون فيما يتعلق بالقضايا الكورية الشمالية.وفي الوقت نفسه، قال "سوغا" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنه لم يتم اتخاذ القرار بعد، بشأن إمكانية عقد قمة ثنائية بين "آبيه" والرئيس "مون جيه إين"، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي ستنعقد في أوساكا الشهر القادم.