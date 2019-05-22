وزير التوحيد يؤكد الطبيعة الإنسانية للمساعدات الغذائية لكوريا الشمالية

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أكد وزير التوحيد في كوريا الجنوبية على الطبيعة الإنسانية للمساعدات الغذائية، المزمع تقديمها إلى كوريا الشمالية.وفي حديثه أمس الثلاثاء خلال أول مؤتمر صحفي رسمي يعقده منذ توليه مهام منصبه، قال "كيم يون تشول" إن سيول تسعى لتقديم المساعدات الغذائية إلى بيونغ يانغ بناءً على المبادئ الإنسانية، موضحا أن هذه هي وجهة نظر المجتمع الدولي حول ضرورة متابعة الدعم الإنساني بشكل منفصل عن الشؤون السياسية.وأشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق "رونالد ريغان" بأن "الطفل الجائع لا يعرف السياسة"، وقال إن قرارات مجلس الأمن الدولي تنص على أن العقوبات يجب ألا تعيق أنشطة الجماعات الإغاثية.وقال إن الحكومة تعمل حاليًا على جمع آراء المواطنين بشأن المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية، ومراجعة القضايا ذات الصلة على مستوى العمل.