الأحزاب السياسية تخفق في تطبيع أعمال البرلمان

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ناقش زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب السياسية سبل تطبيع أعمال البرلمان، لكنهم فشلوا في التوصل إلى أي اتفاق.وعقد زعماء التكتلات البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير اجتماعًا أمس الثلاثاء في مقر البرلمان، وسط تجمد أعمال البرلمان بشأن مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية التي تم تعيينها للمسار السريع في وقت سابق من هذا الشهر.لكنَّ الاجتماع انتهى دون اتفاق رغم أنه جاء بعد اجتماع ودي عقده قادة الأحزاب الثلاثة في إحدى الحانات أول من أمس الاثنين، واتفقوا خلاله على ضرورة تطبيع أعمال البرلمان قريبًا.وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، صرح "لي وان أوك"، النائب الأول لزعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم بأن حزب كوريا الحرة تقدم بطلبات مغالية كشرط لاستئناف المحادثات البرلمانية.وأفادت الأنباء بأن حزب كوريا الحرة طالب باعتذار الحزب الحاكم عن تعيين المسار السريع لمشروعات القوانين المشار إليها، وإعادة مناقشتها من البداية، وإسقاط الشكاوى الموجهة إلى أعضاء الحزب لانتهاكهم قوانين البرلمان.