نقابة عمال رينو سام سونغ ترفض اتفاق الأجور

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صوَّت العمال النقابيون في شركة "رينو سام سونغ موتورز" للسيارات على رفض اتفاق مبدئي بشأن الأجور وظروف العمل، توصل إليه النقابة مع الشركة الأسبوع الماضي.ومن بين أعضاء النقابة البالغ عددهم 2219 عضوًا، صوَّت 51.8% ضد الاتفاق، بينما صوَّت 47.8% لصالحه.وأعلنت الشركة والنقابة أنهما توصلتا إلى اتفاق مبدئي يوم الخميس الماضي، بعد أحد عشر شهرًا من المفاوضات الصعبة.وينص الاتفاق على تعويض بقيمة مليون وون، مقابل تجميد الأجر الأساسي لكل موظف، وحوافز بمقدار 9.76 مليون وون لكل منهم.وقد بدأت المفاوضات بين الإدارة والعمل في شهر يونيو من العام الماضي، لكنهما ظلا في نزاعات حادة لمدة حوالي 11 شهرًا، حيث نظم العمال إضرابات جزئية 62 مرة.