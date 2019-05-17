نزاع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن مصادرة سفينة شحن

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حث السفير الكوري الشمالي "كيم سونغ"، السفير الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة على سرعة إعادة سفينة الشحن الكورية الشمالية.وفي مؤتمر صحفي غير مسبوق عقده "كيم" أمس الثلاثاء، أدان الولايات المتحدة لمصادرتها للسفينة، وقال إنها ارتكبت عملًا غير قانوني عندما صادرت السفينة "وايز أونست".وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن احتجاز السفينة الكورية الشمالية "وايز أونست" في 9 مايو، بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ قصيرة المدى. وقد كانت إندونيسيا قد احتجزت السفينة بالفعل في أبريل عام 2018، بسبب نقلها الفحم الكوري الشمالي إلى الصين وروسيا ودول أخرى، مما يمثل انتهاكات للعقوبات الدولية.وردًّا على انتقادات "كيم"، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية من جديد أن العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي ستبقى سارية بالكامل.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد عقدها الاجتماع الثاني والأخير بينهما في فبراير، وانتهى دون اتفاق، حيث أرادت كوريا الشمالية رفع العقوبات الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، بينما رأت الولايات المتحدة أن تدابير نزع السلاح النووي المقترحة لم تكن كافية.