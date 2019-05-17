الحكومة الكورية تستثمر 4 تريليونات وون في الصحة الحيوية حتى 2025

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حضر الرئيس الكوري "مون جيه إين" مراسم الإعلان عن الرؤية الوطنية للصحة الحيوية التي عقدت اليوم في منطقة "أو سونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، حيث صرح بأن حكومته ستنفذ استراتيجية تنموية لصناعة الصحة الحيوية، وهو ما يعني تنمية صناعة الصحة الحيوية إلى جانب نظام أشباه الموصلات والسيارات المستقبلية، لتكون ضمن الصناعات الرئيسية الثلاث للجيل القادم.وأوضح مون أن الهدف الذي تسعى إليه حكومته هو زيادة حصة صناعة الصحة الحيوية الكورية عالميا إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي حتى عام 2030، وتحقيق 50 مليار دولار من الصادرات، وإيجاد 300 ألف فرصة عمل.وأشار الرئيس إلى أن هذه الصناعة غير سهلة بالنسبة للدول المصنعة الناشئة، لكنه أكد على أن كوريا لديها كوادر وتقنيات، إلى جانب أفضل مستوى من قاعدة تقنية المعلومات والاتصالات والبيانات الطبية.ويذكر أن الحكومة قررت الإعلان عن استراتيجية الابتكار في الصحة الحيوية اليوم، وبناء البيانات الكبيرة الوطنية الخاصة للصحة الحيوية بحجم مليون شخص.كما طرحت الحكومة خطة لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير في هذا المجال من 2.6 تريليون وون سنويا إلى 4 تريليونات وون حتى عام 2025.وصرحت بأن قيمة الصادرات الكورية من الأدوية الجديدة بلغت 5.3 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة قدرها أربعة أضعاف العام السابق.