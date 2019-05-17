المكتب الرئاسي الكوري يشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ الميزانية العامة

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قال المكتب الرئاسي الكوري اليوم إن قرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام جاء نتيجة لعناصر داخلية وخارجية متشابكة، مؤكدا على ضرورة الإسراع بتنفيذ الميزانية العامة.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن قرار المنظمة الدولية جاء انعكاسا للركود الداخلي في الاستثمار والصادرات خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب تدهور الظروف الخارجية، بما في ذلك الصراعات التجارية الأمريكية الصينية.وأكد المسؤول على أن الحكومة تخطط لتسريع وتيرة تنفيذ خطة زيادة القوى الاقتصادية بما فيها تفعيل الاستثمار والصادرات، إلى جانب الإسراع بتنفيذ الميزانية العامة، وطالب البرلمان بالتعاون في الموافقة على خطة الميزانية الإضافية.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي أصدرت تقريرا حول توقعاتها الاقتصادية أمس، حيث قامت بتعديل نسبة النمو الاقتصادي الكوري المتوقعة لهذا العام إلى 2.4 %، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع توقعاتها التي كانت قد طرحتها في شهر مارس الماضي، وبـ0.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع توقعاتها في نوفمبر من العام الماضي.