تقارير تحذر من تأثير العقوبات على هواوي على تعافي أشباه الموصلات الكورية

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قالت تقارير إعلامية متخصصة إن فرض الولايات المتحدة قيودا على شركة أجهزة الاتصالات الصينية "هواوي" يهدد التعافي الأولي للطلب على أشباه الموصلات، التي تمثل محركا للنمو بالنسبة لكوريا وتايوان وغيرهما.وأضاف تقرير لوكالة "بلومبرغ" الإخبارية أن الصين اشترت أكثر من نصف حجم الصادرات الآسيوية من أشباه الموصلات، بنسبة 51%، في عام 2017، حسب تحليل مجموعة "سيتي".وتبين أن الصين وهونغ كونغ اشترتا 69% من الصادرات الكورية من أشباه الموصلات، و56% من صادرات تايوان، و51% من صادرات فيتنام، و43% من صادرات اليابان، و39% من صادرات ماليزيا.وقالت مجموعة "سيتي" إن المؤشر المسبق لأشباه الموصلات الآسيوية الذي وضعته كان قد أظهر بعض التعافي منذ شهر يناير الماضي، إلا أنه عاد للركود بشكل ملحوظ منذ بداية هذا الشهر متوقعة أن يتدهور أكثر إذا اشتدت الصراعات التجارية الأمريكية الصينية.وقال محللون في بنك سيتي إنه إذا طال أمد الحرب التجارية والعقوبات، فسوف تتراجع أو تتأخر الطلبيات الصينية على المنتجات الإلكترونية.