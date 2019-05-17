سويسرا تقدم 5 ملايين دولار كمساعدات إضافية لكوريا الشمالية

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قدمت سويسرا 5 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية من أجل تخفيف النقص الغذائي لديها، وهو أكبر حجم من المساعدات الدولية لبيونغ يانغ.وحسبما جاء في تقرير خدمة التتبع المالي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، قدمت الحكومة السويسرية 4 ملايين و985 ألف دولار الشهر الماضي كمساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، ومن المتوقع أن يستخدم هذا المبلغ في دعم تغذية السكان الكوريين الشماليين عبر برنامج الغذاء العالمي.تجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة يرصد المساعدات الإنسانية المقدمة لكوريا الشمالية اعتمادا على البيانات التي تقدمها مختلف حكومات الدول والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية.وقد تبين أن إجمالي حجم تلك المساعدات بلغ 15 مليونا و700 ألف دولار، في هذا العام، منها 7.8 مليون دولار من سويسرا، بنسبة 49.6% من إجمالي المساعدات، لتحتل المركز الأول في هذا المجال، ثم روسيا بـ4 ملايين دولار، والسويد بمليونين و440 ألف دولار، وكندا بـ570 ألف دولار.