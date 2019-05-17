قطاع سيارات الأجرة يواصل احتجاجه على الاقتصاد التشاركي

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واصل قطاع سيارات الأجرة في كوريا احتجاجه على تطبيق "تشارك السيارات"، كما رفض أيضا وبقوة خدمة "تادا" من تطبيقات السيارات المستأجرة، وهي عبارة عن خدمة لتشارك السيارات يتم من خلالها توفير سيارة نقل وسائق معا في حالة استئجارها.ويمكن لحاملي المرتبة الأولى من رخص القيادة فقط قيادة السيارات التي تستوعب ما لا يقل عن 11 راكبا، ولهذا يسمح القانون باستئجار سائق أيضا.وبالتالي يؤدي هذا النوع من الخدمات نفس عمل سيارات الأجرة في الواقع، ولذلك بلغ عدد المنضمين إليها حوالي نصف مليون شخص.وفي ظل مقاومة قطاع سيارات الأجرة بشكل قوي لخدمة "تادا"، تواجه خدمة تشاركية أخرى، وهي "تطبيق تشارك السيارات"، أزمة أيضا.وقررت شركة "كاكاو" التي تمثل قطاع تطبيق "تشارك السيارات" تنظيم اجتماع مع جماعات سيارات الأجرة غدا.ورغم أنها تنوي طرح بعض البدائل، إلا أن ذلك يحتاج إلى تعديلات قانونية، ومن ثم يتوقع المراقبون ألا يحدث تقدم من خلال ذلك الاجتماع.