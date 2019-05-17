فوز هيون ديه بمشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر في العراق

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فازت شركة هيون ديه للإنشاءات بمشروع ضخم لإنشاء محطة لمعالجة مياه البحر في العراق، بقيمة 2.9 تريليون وون، أي حوالي 2,5 مليار دولار، وهو أول صفقة تتعاقد عليها الشركة في هذا العام.وصرحت هيون ديه اليوم بأنها تلقت خطاب نوايا من العراق حول المشروع الذي طرحته شركة البصرة للنفط، التابعة لوزارة النفط العراقية، ويتمثل في إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر يمكنها إنتاج 5 ملايين برميل من المياه يوميا، وليتم ضخها في آبار النفط من أجل زيادة إنتاج البترول في البصرة.ومن المتوقع أن تستغرق فترة الإنشاءات 49 شهرا.وأوضحت هيون ديه أنها استطاعت الفوز بهذا المشروع نظرا لخبراتها الطويلة في الإنشاءات هناك، بما في ذلك محطة كربلاء لتكرير البترول، وأيضا تقنياتها الممتازة والثقة التي تضعها عليها الحكومة العراقية.ويذكر أن الحكومة الكورية ظلت تدعم هيون ديه بمختلف السبل، بما في ذلك الدبلوماسية، من أجل الفوز بهذا المشروع.وتوقعت هيون ديه أن تساهم هذه المحطة بعد إنشائها في النمو الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب زيادة إجمالي إنتاج العراق من البترول.