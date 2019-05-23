سيول تطلق نظاما للاستجابة الموسمية لمكافحة الغبار الناعم

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قال عمدة مدينة سيول "بارك وون يو" إن إدارة العاصمة تستعد لإطلاق نظام للاستجابة الموسمية لمكافحة أزمة الغبار الناعم بكفاءة أكبر.وكشف "بارك" عن تلك الخطوة في كلمته افتتاحية أمام المنتدى الدولي لمناقشة جودة الهواء الذي عقد في سيول أمس الأربعاء.وبموجب الخطة، ستنفذ الحكومة المحلية جهودًا مكثفة لمكافحة الغبار الناعم بين شهري ديسمبر ومارس عندما تكون تركيزات الجسيمات الضارة أعلى من المعتاد.وفي الشهر الماضي، اقترحت حكومة سيول على وزارة البيئة أن يتم اعتماد تلك السياسة كسياسية وطنية أيضًا.وفي الدورة التاسعة من المؤتمر السنوي، اجتمع الخبراء والمسؤولون عن جودة الهواء من 35 مدينة في ست دول آسيوية، بما في ذلك 16 مدينة صينية.