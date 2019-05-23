ندوة مشتركة بين الجامعات في الكوريتين

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عقدت الجامعات الكورية الجنوبية والشمالية ندوة أكاديمية مشتركة حول التحليلات الوراثية للموارد النباتية.وانعقد المؤتمر المشترك أمس الأربعاء في مدينة أولسان، وشارك في رعايته معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس كل من الجامعتين.وقد تم تنظيم هذا الحدث بعد ستة أشهر من توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال التبادلات الأكاديمية.وتهدف الدراسات الجينية المتعلقة بالموارد النباتية إلى مساعدة كوريا الشمالية على حل أزمة الغذاء، عن طريق تسهيل تطوير البذور الملائمة للبيئة الطبيعية في الشمال.ومن الممكن أن يتم تنظيم المزيد من الأحداث المشتركة، حيث اتفقت المؤسستان العلميتان على إجراء التبادلات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطب الحيوي والتمويل الدولي والطاقة المتجددة والاحتباس الحراري.