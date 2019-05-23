سيول ترفض التعليق على خبر حول تغيير أحد كبار المسؤولين في كوريا الشمالية

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التزمت وزارة التوحيد في سيول الصمت بعد الأنباء التي أفادت باستبدال المسؤول الكوري الشمالي رفيع المستوى المسؤول عن العلاقات بين الكوريتين.ورفض المتحدث باسم وزارة التوحيد "لي سانغ مين" التعليق على هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الأربعاء، عندما سُئِل عمَّا إذا كان "ري سون كوان" رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الوطن، قد تم استبداله مؤخرًا.وقال المتحدث إن "ري" ظهر في صورة رسمية من الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية والتي عقدت في العاشر من أبريل، وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية ليس لديها ما تؤكده رسميًّا بشأن وضعه ومنصبه منذ ذلك الحين.كما امتنع المتحدث من التعليق على ما إذا كانت بيونغ يانغ قد استجابت لرسالة التحية التي وجَّهها وزير التوحيد "كيم يون تشول" إلى "ري"، في أثناء زيارته إلى مكتب الاتصال المشترك في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية، في وقت سابق من هذا الشهر.