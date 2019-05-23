مراسم تذكارية بمناسبة الذكرى العاشرة على وفاة الرئيس روه مو هيون

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من المقرر أن تقام مراسم تذكارية للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على وفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه مو هيون"، في مسقط رأسه في قرية "بونغا" في مدينة "كيم هيه" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وسوف يشارك مسؤولون حكوميون ونواب من البرلمان وأفراد من عائلة الرئيس الراحل في الحدث الذي سيقام في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس، وسيكون من بين الحاضرين رئيس البرلمان "مون هي سانغ"، ورئيس الوزراء "لي ناك يون"، والسيدة الأولى السابقة "كوان يانغ سوك".وسوف يكون رئيس حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن" هو الوحيد من بين زعماء أحزاب المعسكر الحاكم والمعارض الذي سيتخلف عن حضور الحدث.ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي السابق "جورج بوش" كلمة تذكارية خلال تلك المراسم، وسوف يقدم للسيدة الأولى السابقة صورة رسمها للرئيس الراحل، وفي المقابل، من المقرر أن تهديه تمثالًا يعرض ملامح بوش وروه معًا.وسيتم بث المراسم مباشرة على موقع يوتيوب، وعلى الموقع الخاص بمؤسسة الرئيس "روه مو هيون".ويذكر أن "روه" قد انتحر في عام 2009، وسط تحقيقات في اتهامات بالرشوة.