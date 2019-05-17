واشنطن تؤكد على الالتزام بتنفيذ العقوبات ضد بيونغ يانغ

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قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشن" إن الرئيس "دونالد ترامب" لا يزال ملتزمًا بالتطبيق المستمر للعقوبات ضد كوريا الشمالية.وأدلى الوزير الأمريكي بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حيث أكد مجددًا على أن واشنطن ستواصل تنفيذها للعقوبات، وقال إن العقوبات كان لها أثر كبير في دفع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى طاولة المفاوضات.وفيما يتعلق بالانتقادات حول عدم كفاية العقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية، قال "منوشن" إن مسؤولًا كبيرًا في الوزارة في قسم استخبارات الإرهاب والاستخبارات المالية ناقش الأمر مع المؤسسات المالية خلال رحلة خارجية قام بها مؤخرًا، وأضاف أن وزارته تركز حاليًا على المتورطين في عمليات غسيل الأموال.