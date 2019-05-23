شركات صناعة السيارات الأجنبية تسحب 4200 سيارة

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من المقرر أن تقوم ستٌ من الشركات الأجنبية لصناعة السيارات بسحب ما يقرب من 4200 سيارة من السوق الكورية، لإصلاح مكونات معيبة فيها.ووفقًا لوزارة النقل الكورية اليوم الخميس، تخطط شركات "بورش" و"هوندا" و"بيجو" و"فولفو" و"بي إم دبليو" و"فيات كرايسلر"، باستدعاء 12 من موديلات سياراتها.وسوف تسحب شركة بورش نحو 2800 سيارة من موديل "باناميرا"، لإصلاح منفاخ الهواء المعيب في نظام تكييف الهواء، في حين ستقوم شركة هوندا بسحب 880 سيارة لمعالجة عيب في توقيت حزام الأمان.وتتضمن المشكلات الأخرى عيوبًا في نظم الوسادات الهوائية في موديل جيب رينيغيد الرياضية الذي تستورده شركة فيات، وخراطيم مياه التبريد في موديل XC90 لشركة فولفو.