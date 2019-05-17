القبض على المقاول العقاري في فضيحة نائب وزير العدل السابق

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أصدرت محكمة محلية مذكرة توقيف بحق إحدى الشخصيات الرئيسية المتورطة في فضيحة الجنس والرشوة لعام 2013، والمتورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي".وقد قبلت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الأربعاء طلب النيابة باحتجاز المقاول العقاري "يون جونغ تشون" بتهم الرشوة والاعتداء الجنسي، قائلة إن الاتهامات الرئيسية الموجهة ضده قد ثبتت، وأن المشتبه به قد يسعى إلى تدمير الأدلة.ويأتي الاعتقال بعد نحو شهر من رفض المحكمة للطلب الأول، حيث كرَّرت النيابة طلبها أول من أمس.ويتهم "يون" بالاعتداء الجنسي المستمر على امرأة وإجبارها على تقديم خدمات جنسية للرجال منذ عام 2006، ومن بينهم نائب وزير العدل السابق الذي تم اعتقاله بتهمة الرشوة الأسبوع الماضي.كما يتهم "يون" باقتراض نحو ملياري وون من إحدى السيدات والامتناع عن سدادها لها.