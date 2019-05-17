تجاوز عدد المشتركين في يوتيوب كي بي إس ورلد 10 ملايين

Photo : KBS WORLD Radio

تجاوز عدد المشتركين في قناة إذاعة كي بي إس ورلد للتليفزيون على يوتوب 10 ملايين مشترك، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها إذاعة شاملة في كوريا مثل هذا المستوى، بخلاف الشركات أو القنوات الموسيقية التي تعتمد كليا على نجوم الكي بوب.واحتفالا بهذه المناسبة أرسلت شركة يوتوب "الزر الماسي" و"رسالة تهنئة" إلى هيئة كي بي إس ورلد .تجدر الإشارة إلى أن حساب كي بي إس ورلد على يوتوب افتتح في عام 2007، وقد تجاوز عدد المشتركين فيه مستوى مليون في عام 2014، ثم 5 ملايين في عام 2017، وأخيرا 10 ملايين في النصف الأول من هذا العام.ويذكر أن كي بي إس ورلد تقدم من خلال صفحتها على يوتيوب مختلف الفيديوهات الخاصة بالمسلسلات الدرامية والترفيهية التي تبثها هيئة كي بي إس، كما تقدم خدماتها بمختلف اللغات، بما في ذلك العربية والانجليزية والصينية والروسية.ويعتبر حساب كي بي إس ورلد على يوتيوب منصة دولية تبلغ نسبة الزوار الأجانب لها 96% من 135 دولة من إجمالي عدد الزوار.وتستعد كي بي إس ورلد حاليا لتنظيم حدث تذكاري عبر الإنترنت تعبيرا عن شكرها الخاص لهذا الإنجاز.