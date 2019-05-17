المجتمع الدولي يقر مبادئ الذكاء الصناعي لأول مرة

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أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إعلانًا يدعو 42 دولة حول العالم إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع. وتبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإجماع توصيات مبادئ المنظمة بشأن الذكاء الاصطناعي، في اليوم الأول من الاجتماع السنوي لمجلس الوزراء، أمس .وتضمنت التوصيات ضرورة أن إفادة الذكاء الصناعي للإنسان والكرة الأرضية من خلال التآزر مع التنمية المستدامة والحياة السعيدة. وبصفة خاصة نصحت المنظمة بأن يتم تطوير نظم الذكاء الصناعي بشكل يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع وأن يتضمن آليات الأمن المناسبة لبناء مجتمع عادل ونزيه بحيث يتدخل الإنسان عند الضرورة.وتنص التوصيات أيضًا على وجوب ضمان إجراءات الإفصاح الشفافة للنظم التي تعمل بالذكاء الصناعي حتى يتمكن المستخدمون من فهم النتائج وتدوينها عند استعمال تلك النظم.وحثت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الحكومات على تشجيع القطاع العام والاستثمار الخاص في البحث والتطوير الموثوقين في نظم الذكاء الصناعي، والتعاون في تبادل المعلومات ووضع معايير دولية للإدارة المسؤولة والإشراف على الذكاء الصناعي.وشاركت في هذه التوصيات كل من البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو ورومانيا إلى جانب الدول الأعضاء الـ36 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما فيها كوريا.