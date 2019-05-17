23 % زيادة في عدد السياح الأجانب في كوريا خلال شهر أبريل

Photo : YONHAP News

صرحت مؤسسة السياحة الكورية أمس بأن عدد السياح الأجانب في البلاد خلال شهر أبريل الماضي قد بلغ مليونا و635 ألفا و66 سائحا، بزيادة نسبتها 22.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.وحسب الدول، احتلت الصين المركز الأول بـ493 ألفا و250 سائحا، ثم اليابان بـ290 ألفا و92، ثم تايوان بـ113 ألفا و72، والولايت المتحدة بـ102 ألف و524 سائحا.وأوضحت المؤسسة أن استئناف أعمال بعض الخطوط الجوية وتنظيم خطوط جوية جديدة قد أسهم في زيادة عدد السياح الأجانب، كما زاد عدد السياح اليابانيين نتيجة لتأثير إجازة الأسبوع الذهبي الذي استمر من يوم 27 من أبريل وحتى يوم 6 من هذا الشهر.وقالت إن عدد السياح القادمين من الدول الآسيوية الأخرى والشرق الأوسط قد زاد بنسبة 13.3% بسبب عناصر موسمية، بما فيها العطلات في مختلف الدول، أو مواسم الزهور الربيعية.ومن ناحية أخرى، بلغ عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج في أبريل مليونين و246 ألفا و417، بزيادة 0.7% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.