الرئيس مون يتلقي بالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن حضور الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" مراسم ذكرى وفاة الرئيس الكوري الأسبق "روه مو هيون"، يرمز إلى متانة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مون مع "بوش" في قاعة "سانغ تشون" في مقر الرئاسة في الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث أعرب له عن شكره لزيارته إلى كوريا لحضور المراسم التذكارية بمناسبة الذكرى العاشرة على وفاة الرئيس الأسبق "روه".وأضاف مون أنه عرف أن الرئيس الأمريكي الأسبق أصبح رساما، وأنه أحضر لوحة من أعماله تمثل صورة الرئيس الراحل "روه" لإهدائها إلى أفراد أسرة "روه" تعبيرا عن تعازيه البالغة ليس لأسرته فقط بل وللشعب الكوري الذي ظل يشعر بالحنين إليه حتى الآن.وردا على ذلك قال بوش إنه يتمنى أن تكون لوحته جيدة.كما قال الرئيس مون إن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة وعقد المباحثات السداسية كانا من بين الإنجازات التي نفذها الرئيسان بوش وروه معا، واللذان لعبا أيضا دورا كبيرا في تطوير التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي ليكون أشمل، مشددا على أنه يتعاون مع الرئيس "ترامب" أيضا تعاونا وثيقا لتطوير التحالف بين سيول وواشنطن ليصبح أعظم.