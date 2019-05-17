النرويج تقدم 430 ألف دولار كمساعدات طبية لكوريا الشمالية

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قدمت الحكومة النرويجية حوالي 430 ألف دولار كمساعدات إنسانية تجاه كوريا الشمالية من أجل تحسين صحة المواطنين الكوريين الشماليين.وقالت خدمة تتبع الأموال التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن الحكومة النرويجية قدمت 432 ألفا و726 دولارا كمساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية خلال شهر أبريل الماضي.ومن المقرر أن يُستخدم هذا المبلغ في تنفيذ مشروع الرعاية الطبية للسكان الكوريين الشماليين بواسطة لجنة الصليب الأحمر النرويجية.وطبقا لتقرير بثه راديو آسيا الحرة، أشارت لجنة الصليب الأحمر النرويجية إلى أن حوالي 6 ملايين شخص في كوريا الشمالية في حاجة إلى معونات طبية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات، وأن الأطفال دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بأمراض الالتهاب الرئوي والإسهال.كما قالت إن حوالي 7 ملايين شخص هناك لا يحصلون على مياه شرب نظيفة ولا يتمتعون بمرافق صحية نظيفة.