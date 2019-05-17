إطلاق طيور أبو منجل في السماء

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تم إطلاق طيور "أبو منجل" التي انقرضت في شبه الجزيرة الكورية قبل 40 عاما، في السماء فوق مستنقع "أوبو" في منطقة "تشانغ نيونغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، بعد ظهر أمس الذي صادف "يوم التنوع الحيوي العالمي".وأقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المحيطات والثروة السمكية وإدارة مقاطعة جنوب كيونغ سانغ وإدارة منطقة تشانغ نيونغ، مراسم خاصة لإطلاق طيور "أبو منجل" التي تصنف ضمن الدرجة الثانية من الأحياء البرية المعرضة لخطر الانقراض، وتمثل المادة الطبيعية التذكارية رقم 198، حيث أطلقت 40 طائرا من هذا النوع إلى الطبيعة.تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الطيور كان منتشرا في شبه الجزيرة الكورية في الماضي إلا أنها اختفت منذ أن تم التقاط آخر صور لها في المنطقة منزوعة السلاح في عام 1979.وعندما تبرع الرئيس الصيني السابق "هو جين تاو" بزوج من هذه الطيور إلى كوريا في أثناء مباحثات القمة الكورية الصينية في عام 2008، بدأت السلطات الكورية في بذل جهود تستهدف استعادتها، وبالتالي أنشأت إدارة منطقة "تشانغ نيونغ" مركزا خاصا لاستعادة طيول "أبو منجل" وظلت تكرس جهودها ليزداد عدد تلك الطيور لديها ليصل حاليا إلى 364 طائرا.واختار مركز الاستعادة 40 طائرا من خلال تنسيق عناصر مختلفة مثل الجنس والعمر، من أجل تعظيم نسبة بقاء الطيور بعد إطلاقها.ومن أجل نجاحها في التكيف مع الحياة الطبيعية، خصصت الإدارة منطقة محددة لإقامتها في مستنقع " أوبو" منذ عام 2010.