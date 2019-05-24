أول تحذير من موجات الحر في سيول هذا العام يصدر اليوم

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من المتوقع أن يصدر في العاصمة سيول اليوم الجمعة أول تحذير من موجات الحر لهذا العام.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس إنها ستصدر تحذيرات بشأن موجة الحر بدءا من الساعة 11 من صباح الجمعة لأجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة، إلى جانب كل من مدينة "كوانغ جو" التي تقع في الجنوب الغربي، والعديد من المناطق في بعض المقاطعات مثل "كيونغ كي" و"كانغ وان" وجنوب "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ"، بينما تم بالفعل إصدار تحذير من ارتفاع درجات الحرارة في كل من "ديغو" و"أولسان"، وبعض المناطق في مقاطعتيْ "كيونغ كي" و"كيونغ سانغ"، بدءا من الساعة 4 من مساء الخميس.ويذكر أنه يتم إصدار تحذيرات حول موجات الحر في كوريا الجنوبية عندما يُتوقع أن يظل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة خلال النهار أكثر من 33 درجة مئوية لمدة يومين على التوالي.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أسباب موجة الحرارة المبكرة غير المعتادة في هذا الوقت من السنة يتمثل في ارتفاع الضغط الجوي المصحوب بأشعة الشمس القوية وتدفق الرياح الدافئة.