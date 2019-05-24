اتحاد عمال شركات البريد يطالب بتحسين ظروف العمل

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دعت نقابة شركات البريد في كوريا الجنوبية إلى تحسين ظروف العمل بعد وفاة عضو شاب في الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر.وخلال تجمع عقده الاتحاد أمام المكتب الرئاسي أمس الخميس، طالب اتحاد عمال البريد الكوري بإضافة ألفي ناقلة بريد إضافية، والتطبيق العملي لنظام العمل لمدة خمسة أيام أسبوعيا، كما حث الاتحاد رئيس مكتب بريد كوريا على الاستقالة.وأشار أعضاء الاتحاد إلى وفاة "لي أون جانغ"، ساعي البريد الذي كان في الثلاثينيات من عمره، والذي توفي في منطقة "كونغ جو" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" يوم 13 مايو، في حادث ذي صلة بالعمل، كما أن 191 من سعاة البريد الآخرين قد توفوا أيضًا في أثناء تأديتهم العمل بسبب الإرهاق أو الحوادث ذات الصة بالعمل بين عامي 2008 و2018.وانتقد المتظاهرون إدارة البريد الكورية لتجاهلها دعوتهم للحصول على ألفيْ ناقلة بريد جديدة رغم أن هذه كانت توصية صادرة عن لجنة ثلاثية مكونة من ممثلي العمل والإدارة والحكومة.