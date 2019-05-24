مصرع شخصين في انفجار خزانات هيدروجين في كانغ ننغ

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صرحت سلطات الإطفاء الكورية بأن ثلاثة خزانات هيدروجين قد انفجرت في الساعة 6:22 من مساء أمس الخميس في منطقة "كانغ وان تكنو بارك"، وهي مجمع لمشروعات المصانع في مدينة "كانغ ننغ" بمقاطعة كانغ وان، التي تقع على بعد 240 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة سيول.وتشتبه السلطات في أن الانفجار وقع خلال اختبار تجريبي للخزانات الثلاثة.وقالت التقارير إن واحدا من الخزانات الثلاثة دُمر بالكامل في الانفجار، بينما أصيب الاثنان الآخران بأضرار بالغة.وقد قتل في الحادث رجل أعمال وباحث في رحلة ميدانية من مقاطعات أخرى، بينما تم نقل ستة مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.وبحسب التقارير، كانت تلك الخزانات تابعة لشركة تنتج خلايا وقود الهيدروجين في المجمع الصناعي الذي تأسس في عام 2007 ويضم حاليًا 28 شركة.