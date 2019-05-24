وزير الدفاع الأمريكي يزور كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة "باتريك شاناهان" بجولة تشمل كوريا الجنوبية واليابان وبعض الدول الأخرى، خلال الأسبوع القادم.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أمس الخميس أن "شاناهان" سوف يبدأ جولة يوم الثلاثاء القادم تشمل هاواي وجاكرتا وسنغافوره وسيول وطوكيو.وأضافت البنتاغون أن الوزيرة "شاناهان" سيحضر خلال هذه الجولة أعمال "حوار شانغريلا" في سنغافوره، حيث يلتقي مع كبار القادة في المنطقة، ويعلن عن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأشار البيان إلى أن "شاناهان" سيلتقي خلال جولته بعدد من القادة الرئيسيين لإعادة التأكيد على العلاقات الدفاعية، كما سيعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كبار المسؤولين.ومن المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأمريكي كوريا الجنوبية يوم الجمعة القادم بعد انعقاد حوار "شانغريلا" الذي يستمر ثلاثة أيام.