بريطانيا تفرض عقوبات ضد الهجمات السيبرانية

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قالت بريطانيا إنها ستفرض جميع العقوبات اللازمة ضد الهجمات السيبرانية الضارة التي تنشأ من روسيا وكوريا الشمالية.وأصدر وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هانت" هذا التصريح أمس الخميس خلال مؤتمر "تعهدات حلف الناتو للدفاع الإلكتروني"، الذي عُقد في لندن.وأضاف "هانت" أن بلاده واجهت خلال العامين الماضيين أكثر من ألف هجمة سيبرانية عدائية، بمعدل يبلغ حوالي عشر هجمات أسبوعيا، من قبل دول معادية.وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن كوريا الشمالية كانت وراء الهجوم الإلكتروني بفيروس "وانا كراي" في عام 2017 والذي أدى إلى تعطيل الأعمال والخدمات الحكومية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخدمة الصحية الوطنية في إنغلترا.وشدد "هانت" على أن لندن لن تقبل بالهجمات الإلكترونية ضدها أو ضد حلفائها، وأنها ستفرض عقوبات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي أنشأ نظامًا جديدًا للعقوبات على مستوى القارة الأسبوع الماضي، يفرض على مجرمي الإنترنت حظر السفر وتجميد أصولهم المالية.