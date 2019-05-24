واشنطن تقول إنها اتبعت القانون الدولي في الاستيلاء على الشاحنة الكورية الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعاملت مع قضية الاستيلاء على سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" بناء على القوانين الدولية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورغان أورتاغوس" في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس على أن الولايات المتحدة تحترم القوانين الدولية.جاء ذلك ردا على طلب بالتعليق على الانتقادات القوية التي وجهها السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ"، ضد الولايات المتحدة بسبب استيلائها على الشاحنة الكورية الشمالية.وكان "كيم" قد قال في مؤتمر صحفي نادر الحدوث يوم الثلاثاء الماضي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن بلاده تدين عملية الاستيلاء على السفينة، ودعا الولايات المتحدة لإعادتها فورا.وفيما يتعلق بالمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، قال المتحدث الأمريكي إنه لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن بعض التطورات الأخيرة كانت مخيبة للآمال، إلا أن الولايات المتحدة تظل مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية.