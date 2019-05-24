سيول تدعو طوكيو إلى احترام حكم منظمة التجارة العالمية في قضية فوكوشيما

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وصفت وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" اعتراض اليابان المتكرر على الحكم الذي أصدرته منظمة التجارة العالمية لصالح كوريا بشأن حظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية المتأثرة بكارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، بأنه "أمر غير عادل".جاء هذا التصريح خلال مشاركتها في اجتماع لمجلس الوزراء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين في باريس، حيث دعت اليابان إلى احترام الحكم النهائي الذي أصدرته هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية يوم الحادي عشر من شهر أبريل الماضي.وفي كلمة ألقتها في اجتماع وزاري، أكدت الوزيرة الكورية على أهمية تعزيز الشفافية وتطبيع أعمال منظمة التجارة العالمية ضمن الجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة.وعلى هامش مشاركتها في اجتماع باريس، أجرت الوزيرة الكورية اجتماعات مع كل وزير الخارجية البرازيلي ووزير التجارة التركي.