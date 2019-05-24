اليابان تعرب عن عدم ارتياحها بشأن قضية العمل القسري

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عُقد اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والياباني أمس الخميس في باريس، وذلك لأول مرة منذ اجتماعهما السابق في مدينة ميونخ الألمانية في شهر فبراير الماضي.وجاء هذا الاجتماع وسط تجمد العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب القضايا التاريخية.وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" تهنئة للجانب الياباني بمناسبة اعتلاء الإمبراطور الجديد "ناروهيتو" عرش اليابان، معربة عن أمل الحكومة الكورية في حل القضايا الصعبة المعلقة بين البلدين وتحسين العلاقات بينهما.ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" عن عدم ارتياح الحكومة اليابانية إزاء تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الذي دعا الشركات اليابانية إلى الالتزام بأحكام المحكمة العليا في سيول التي أمرت بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري.وطالب "كونو" مجددا بعقد اجتماع للجنة الوساطة بشأن التعويضات المالية لضحايا العمل القسري، فيما أكدت الوزيرة الكورية على ضرورة إجراء دراسة حول جدوى ذلك الاجتماع.كما بحث الوزيران القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، بما فيها القضية النووية لكوريا الشمالية، واستيراد كوريا للمنتجات البحرية اليابانية.