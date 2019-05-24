واشنطن تخطط لفرض رسوم تعويضية على الدول التي تخفض قيمة عملتها

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تخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم تعويضية على الدول التي تخفض قيمة عملاتها أمام الدولار الأمريكي لدعم شركاتها التصديرية، وذلك وسط النزاعات التجارية الأمريكية مع الصين.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" قال في بيان له إن خطة الوزارة لفرض رسوم تعويضية تستهدف تحذير الدول التي تصدّر منتجاتها من استعداد الولايات المتحدة لفرض تلك الرسوم لتجنب الخسائر التي قد تتعرض لها الصناعات الأمريكية بسبب قيام حكومات تلك الدول بتقديم دعم لشركاتها من حيث قيمة العملة.وأكد الوزير "روس" أن الدول الأخرى لن تتمكن من استخدام سياسات العملة التي قد تتسبب في خضوع العمال والشركات الأمريكية للضرر.يذكر أن الرسوم التعويضية هي عبارة عن تعريفات يتم فرضها على السلع المستوردة لتعويض الإعانات المقدمة إلى منتجي هذه السلع في الدول المصدرة والذين يستطيعون تصدير منتجاتهم بسعر أقل بسبب الدعم الذي يتلقونه من حكوماتهم.ويشار إلى أن قيمة اليوان الصيني انخفضت بشكل حاد، بنسبة بلغت 3% مقارنة بالشهر الماضي، ومن المتوقع الاستمرار في انخفاضها خلال فترة من الزمن.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قامت في العام الماضي بإدراج كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند وألمانيا وسويسرا ضمن قائمة المراقبة على التغيرات التي تحدث في قيمة عملاتها.