الولايات المتحدة تطالب كوريا بدعم حملتها ضد شركة هواوي الصينية

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تبين أن الولايات المتحدة طالبت كوريا الجنوبية بدعم حملتها ضد شركة "هواوي" الصينية.وقامت الولايات المتحدة بنقل هذه الرسالة عدة مرات من خلال قنوات مختلفة إلى وزارة الخارجية الكورية، مشيرة إلى أن استخدام منتجات "هواوي" يمكن أن يسبب مشكلات أمنية.الجدير بالذكر أن شركة "إل جي يو بلاس" الكورية تستخدم منتجات "هواوي" الخاصة بالجيل الخامس من شبكة الاتصالات، وأن أكثر من 100 شركة كورية تمارس التجارة مع "هواوي".وتأكد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية من صحة الأنباء التي تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت إلى أن استخدام منتجات "هواوي" قد يتسبب في مشكلات أمنية، لكنه رفض ذكر تفاصيل المباحثات التي جرت بين الوزارتين الكورية والأمريكية.الجدير بالذكر أن رد كوريا الجنوبية على طلب واشنطن تمثل في أنها تحفظت، حيث قالت سيول إنه من الصعب عليها التدخل في عملية صنع قرارات الشركات الخاصة.ومن المحتمل أن تضطر كوريا الجنوبية للاستجابة لطلب الولايات المتحدة بشكل من الأشكال خلال القمة الكورية الأمريكية المرتقبة في شهر يونيو القادم في سيول.