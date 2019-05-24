زيادة حجم الصادرات الكورية لأول مرة منذ 5 أشهر

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طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر حجم الصادرات الكورية 113.83 نقطة في شهر أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كان المؤشر قد شهد انخفاضا خلال الفترة من شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى شهر مارس هذا العام.ويرجع السبب في ارتفاع مؤشر حجم الصادرات إلى زيادة حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية والبصرية والمنتجات الكيميائية.أما مؤشر قيمة الصادرات فبلغ 113.54 نقطة في أبريل الماضي، بانخفاض 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا لـ5 أشهر متتالية.وأشار التقرير إلى أن مؤشري حجم الواردات وقيمة الواردات في أبريل شهدا زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.