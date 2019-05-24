سيول تقدم 3.5 مليون دولار لليونيسيف كمساعدات إنسانية لبيونغ يانغ

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة إن منظمة اليونيسيف ستتلقى 3.5 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتخصيصها في تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.ويعد هذا المبلغ حوالي 44% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتقديمها لكوريا الشمالية والبالغة 8 ملايين دولار.وأعربت المتحدثة باسم فرع منظمة اليونيسيف في شرق آسيا والمحيط الهادئ "شيمة إسلام" أمس الخميس عن ترحيبها بتقديم الحكومة الكورية الجنوبية هذه التبرعات المالية.وسيتم تخصيص التبرعات التي ستقدمها الحكومة الكورية لمنظمة اليونيسيف في علاج الأطفال الكوريين الشماليين المصابين بالإسهال والذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، وشراء الأدوية واللوازم الطبية المخصصة لعلاج 280 من الأطفال الشماليين المصابين بالالتهاب الرئوي.