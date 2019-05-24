فيلم طفيلي للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو يفوز بالسعفة الذهبية

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فاز فيلم "بارازايت" أو "طفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي "بونغ جون هو" بجائزة السعفة الذهبية، في مهرجان كان السينمائي.وبذلك أصبح "بونغ" أول مخرج كوري جنوبي يفوز بالجائزة رفيعة المستوى خلال تاريخ المهرجان السينمائي منذ ٧٢ عاما.وقد فاز فيلم الإثارة "Old Boy" أو "ولد مسن" للمخرج الكوري "بارك تشان ووك" بجائزة المركز الثاني في عام ٢٠٠٤، كما فاز المخرج "إيم كوون تيك" بجائزة أفضل مخرج في عام ٢٠٠٢.وخلال كلمته في حفل تسليم الجوائز، قال "بونغ" إن السينما الفرنسية طالما ألهمته، مضيفا أن فيلم "بارازايت" كان مغامرة رائعة.كما شكر "بونغ" طاقم التمثيل والعاملين معه في الفيلم لمساهمتهم في إكمال الفيلم، وقد رافقه الممثل "سونغ كانغ هو" أثناء تسلمه للجائزة.وتعد هذه هي المرة الأولى خلال ٧ سنوات التي يفوز فيها فيلم كوري جنوبي بجائزة المركز الأول في أحد المهرجانات السينمائية الثلاثة الكبرى العالمية، منذ فوز فيلم "بيتا" للمخرج "كيم كي دوك" بجائزة الأسد الذهبي، في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام ٢٠١٢.